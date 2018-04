Petitie tegen vertrek geliefd restaurant Zuidoost bijna duizend keer ondertekend

Een petitie om het vertrek van The Colour Kitchen uit Boerderij Langerlust tegen te gaan, is al bijna duizend keer ondertekend. Buurtbewoners noemen het horecabedrijf, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt, een 'aanwinst' voor Zuidoost.

Omdat huurder Pantar de huur heeft opgezegd, moet het bedrijf op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Leerlingen kunnen tot die tijd nog wel hun opleiding af maken in Boerderij Langerlust, meldt Het Parool.

Maar buurtbewoners zien het bedrijf liever helemaal niet uit Gaasperplas verdwijnen. Ze willen graag een horecagelegenheid behouden, liefst in samenwerking met The Colour Kitchen. 'Het is een populaire, goed bereikbare, goed verzorgde horecalocatie, met een maatschappelijk karakter', melden ze bij de petitie.

In het pand komt nu waarschijnlijk een broedplaats voor kunstenaars. Woordvoerder van Zuidoost, Hubert Bedford, stelt dat het daarmee niet vanzelfsprekend is dat er geen horecagelegenheid meer in het pand is. 'De gemeente heeft als wens dat er horeca op Langerlust blijft, maar uiteindelijk is dat aan de ondernemers zelf.'