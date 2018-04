Reiziger met tas vol nephorloges onderschept door de douane

Een zakenman die onlangs met een vlucht uit Turkije op Schiphol arriveerde bleek opvallend horloges en horlogebandjes bij zich te hebben.

In zijn bagage vonden douaniers 73 horloges en 200 horlogebandjes. Na onderzoek bleek het overgrote deel nep te zijn.

'Een kleine hoeveelheid namaak meenemen van vakantie staan we toe', aldus Douane Nederland in een bericht op Facebook. De zakenman bleek echter te veel replica's bij zich te hebben. De nephorloges en horlogebandjes zijn in beslag genomen door de douane en zullen worden vernietigd.