Achtste-groeper Abel is dolblij met nieuwe school: 'Ik ben op de eerste plek gekomen'

De 12-jarige Abel uit Oost was een van de ruim 7000 achtste-groepers die gisteren te horen kregen naar welke middelbare school zij volgend jaar gaan. Het werd De Nieuwe Havo, de school van zijn eerste keus.

Heel blij is hij met het resultaat van de loting. 'Ik twijfelde wel tussen de eerste en tweede. Maar het is toch de eerste geworden.' Bij de twaalf voorkeursscholen die hij vooraf mocht opgeven, heeft hij vooral gelet op de leraren, waren die wel aardig? En of de klassen wel mooi waren. 'Het moest me aanspreken.'

'Graag naar school'

In een telefoontje naar zijn vader vertelt hij vol trots over het resultaat. 'Ga je nu wel graag naar school?', wordt er aan de andere kant van de lijn gegrapt. 'Ja', is het antwoord.

In de afgelopen maanden moesten achtste-groepers een voorkeurslijst van soms wel twaalf middelbare scholen indienen. Ongeveer 87 procent van die scholieren werd gisteren gelinkt aan de middelbare school van de eerste keus, net als Abel. 99 procent van al die kinderen lootte een school uit hun top vijf.