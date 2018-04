Groot illegaal hotel gesloten in De Pijp; minder meldingen dan 2017

De gemeente heeft tijdens Pasen in De Pijp een groot illegaal gesloten, bestaande uit vijf woonappartementen gesloten. Dat maakt de gemeente bekend.

In de woonappartementen waren negen toeristenverblijven getimmerd met in totaal 28 bedden. Een aantal van die verblijven was geschikt gemaakt voor groepen tot zes personen. Handhavers gingen langs en zij troffen toen achttien toeristen aan uit onder andere Rusland, India, Mexico en Spanje.

Per nacht moest er 60 tot 147 euro worden betaald. Het hotel is voor drie maanden op slot gegooid. De eigenaar loopt het risico een boete te krijgen van 20.500 euro per appartement dat aan de woningvoorraad is onttrokken. In dit geval kan de boete oplopen tot 102.500 euro.

Tijdens Pasen zijn er op elf adressen controles uitgevoerd. De appartementen werden gecontroleerd na meldingen. Op zes van die elf adressen voldeden de eigenaren gewoon aan de gestelde voorwaarden. Op drie adressen volgt nog nader onderzoek. Twee eigenaren krijgen een boete 6000 euro omdat ze de vakantieverhuur van hun woning niet hadden gemeld.

Tijdens de paasdagen vorig jaar werden er zeven overtreden geconstateerd en in 2016 waren dat er zeventien.