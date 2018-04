'Couchsurfers' verwelkomd met drankje: drie vrouwen gedrogeerd en verkracht

Een 41-jarige man is deze week veroordeeld tot tien jaar cel vanwege het drogeren en verkrachten van meerdere vrouwen. De man verhuurde zijn woning op de website Couchsurfing.com, drogeerde vervolgens de drie slachtoffers en verkrachtte hen.

De drie gevallen verliepen allemaal min of meer hetzelfde. Tussen augustus 2014 en juli 2016 bood de verdachte zijn woning aan op Couchsurfing.com, een website vergelijkbaar met Airbnb.

Shotje met zoute smaak

Het slachtoffer dronk wat met de verdachte of nam drugs, nuttigde vervolgens een shotje met een zoute smaak en zag vervolgens zwart voor de ogen. Uren later ontwaakten de slachtoffers, veelal naakt, waarna de dader toegaf seks te hebben gehad met de vrouwen.

Overigens zijn de drie slachtoffers niet de enige vrouwen die in aanraking zijn geweest met de man. Meerdere vrouwen getuigden in de zaak. Eén van hen was aanwezig in de woning van de man, maar sloeg het shotje (met de verdovende stof) af. De verdachte werd vervolgens boos en zei 'one night stand is fine' en dat de meesten aan couchsurfen doen om seks te hebben. De vrouw vertrok onmiddelijk.

Penetratie

De verdediging van de verdachte pleitte voor vrijlating, omdat het zou gaan om vrijwillige seks. De rechtbank acht het bewezen dat de man zijn slachtoffers drogeerde, op de bank legde, en vervolgens de vrouwen penetreerde. Ook is bewezen dat de man in het bezit was van cocaïne, MDMA en andere verdovende middelen. De man moet tien jaar de cel in.