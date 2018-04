Ibrahim Ghazi (DENK) krijgt toch zetel in commissie Zuidoost

Kandidaat voor de stadsdeelcommissie in Zuidoost, Ibrahim Ghazi van DENK mag toch plaatsnemen in de commissie. Eerder werd hij door de gemeenteraad niet toegelaten vanwege een nevenfunctie binnen de gemeente.

Ghazi laat aan AT5 weten dat hij, toen hij via deze website vernam dat hij niet is toegelaten, direct actie heeft ondernomen. 'Contact gehad met de raadsgriffie, bestuursondersteuning van stadsdeel Zuidoost en contact gehad met partijgenoten. Inmiddels ben ik sinds 3 april niet meer in dienst bij de gemeente, omdat ik liever mijn behaalde zetel wil behouden', laat Ghazi weten.

Op 10 april aanstaande wordt de DENK-politicus alsnog beëdigd. Ghazi kreeg tijdens de verkiezingen 344 stemmen in de wijk Bijlmer-Centrum. Hij werkte als medewerker dienstverlening bij de gemeente en als volksvertegenwoordiger mag je geen functie binnen de gemeente bekleden.

PvdA'er Mohamed Bejaoui liep ook een commissiezetel mis, in zijn geval voor stadsddeel West. Ook hij zou in beroep zijn gegaan tegen deze beslissing.