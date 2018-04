Even binnenkijken bij één van de oudste kraakpanden van Amsterdam

In het Westelijk Havengebied staat een huis dat al sinds 1983 gekraakt is. Het AT5 programma De Straten van Amsterdam ging nu het nog kan langs om te kijken. Want door Havenstad lijkt het erop dat het huis gaat verdwijnen.

Kraken: officieel mag je er niet wonen, maar na de oorspronkelijke kraak in '83 zijn de bewoners er nooit uitgezet. In 1983 bedacht de toen 19-jarige student Ditmer Weertman om een deel van het pand, dat leeg stond, te kraken. Heel spannend, want aan de andere kant woonde een man met een gevaarlijke hond. 'Dus wij zeggen een beetje bedremmeld: wij komen het huis naast u kraken. En toen zei hij: 'nou jongens, dat is gezellig! Koffie?', vertelt Ditmer. En zo geschiedde.

Ditmer bleef er jarenlang wonen en stichtte er een gezin. Het was volgensde Amsterdammer prima wonen in het kraakpand met een gezin. 'Alle voorzieningen die je nodig hebt, een kachel, verwarming, hadden we gewoon.'

Zo'n zestien jaar geleden nam Robbert van Hulzen het pand over. Als hij één voordeel van het pand moet opnoemen, is het het feit dat je veel geluid kan maken. Af en toe klopt het havenbedrijf (de eigenaar van het huis) aan de deur, maar toch konden Ditmer en Robbert altijd blijven.

