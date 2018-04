Auto tegenstander Johan Cruijffplein vernield: 'Waar gaat dit over?'

De gemoederen rondom de naamsverandering van het Stadionplein in het Johan Cruijffplein lopen steeds verder op. De auto van de buurtbewoner die een petitie startte om die verandering tegen te gaan, is vannacht voor de tweede keer vernield.

'Ik kom keurig naar buiten gelopen, naar de auto omdat ik iets wil pakken. En ik zie dat er weer eieren op de auto liggen. Ik dacht: "Niet weer"', zegt Menno Köhler. Het is namelijk al de tweede keer dat zijn auto doelwit is van een boze buur. Menno wil niet dat het Stadionplein straks veranderd in het Johan Cruijffplein. Hij startte daarom een petitie om dit tegen te gaan.

Bij het besmeuren van de auto hield het niet op. 'Ik loop naar de achterbak en ik zie op dat moment dat de auto scheef staat. Dus ik zie hier dat de band lek is. Ik denk: "Nou dat kan gebeuren." Maar vervolgens kijk ik naar m'n voorwiel. En daar staan schroeven tegen de wielen aangezet met een kloddertje lijm tegen de stenen in de hoop dat als ik was weggereden, dat die ook zouden gaan.'

De dader heeft zich nog extra ingespannen om de eieren van een kleurtje te voorzien. 'Het zijn hele mooie eieren, want ze zijn nog even beschilderd met de kleur rood. Het is duidelijk dat iemand zich verveelt, eieren gaat schilderen om vervolgens mijn auto te gaan bekogelen. Waar gaat dit nou over?'

'Ik ben niet tegen Johan Cruijff, ik ben tegen het veranderen van naam wat de gemeente wil gaan doen', besluit Köhler.