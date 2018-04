Ivens: 'Failliete aannemers vervelend maar lagere winsten boeien mij niet'

Woningen, woningen, woningen: Amsterdam heeft woningen nodig maar kan de gemeente zijn ambitieuze plannen wel waarmaken? Bouwbedrijven kampen al langer met hoge kosten en dat heeft deze week een eerste slachtoffer geëist.

Het Brabantse bouwbedrijf Moonen viel gisteren om met als gevolg dat zeven projecten nu stil liggen. Marc Doodeman, journalist van Cobouw, heeft er wel een verklaring voor. 'Er zijn tijdens de crisis veel projecten aangenomen tegen te lage prijzen. Aannemers maakten bijna geen winst, er wordt soms zelfs verlies gedraaid. Ze hebben geen vet meer op de botten.

Beloofde projecten moeten nog gebouwd worden

Nu de prijzen van specialisten zoals metselaars en timmermannen omhoog gaan en soms zelfs verdubbelen, kampen de aannemers met tekorten op de balans. 'Dat kun je er niet bij hebben en dan ga je failliet.' En Doodeman vreest dat Moonen niet de laatste zal zijn: 'Er zijn bedrijven met weinig geld die wel al projecten hebben beloofd. Deze moeten wel gebouwd worden, de mensen moeten betaald worden. De ambities die Amsterdam heeft moeten wellicht bijgesteld worden.'

Van dat laatste wil wethouder Laurens Ivens van Wonen niets weten. 'We hebben al zoveel uitdagingen gehad de afgelopen jaren. Een tekort aan heipalen, tekort aan bouwvakkers, tekort aan ontwikkelaars en het Rijk die op de rem trapte. Ondanks alles hebben we een recordaantal aan woningen in aanbouw.'

Dat er bouwbedrijven failliet gaan is vervelend. Dat de bouwvakkers wat meer verdienen en aannemers minder winst overhouden, dat boeit mij niet. Het gaat mij er om dat er gebouwd wordt in onze stad en ik hoop dat we het vol kunnen houden.'