Politie zoekt man met tekst boven wenkbrauwen na steekpartij

Op Centraal Station heeft een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is één iemand gewond geraakt. Volgens getuigen is de Burger King in het station afgezet. De politie zoekt een man met een opvallend uiterlijk.

De politie bevestigt dat er een steekpartij was en dat er één gewonde is gevallen. Het incident vond plaats in het fastfoodrestaurant op perron 2 na een ruzie. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld en is later met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen dader en slachtoffer elkaar vermoedelijk.

De politie zoekt naar een 22-jarige, lichtgetinte man die een zwarte jas draagt en tattoos in het gezicht heeft. Hij heeft een tekst boven zijn wenkbrauwen. In een burgernetmelding roept de politie op de man niet zelf te benaderen.