Verdachte aangehouden op Zeeburg voor liquidatie in Rotterdam

Een verdachte van de moord op de 42-jarige Ergin Basakci is aangehouden op Zeeburg. Basakci werd in augustus doodgeschoten op een terras in Rotterdam.

De politie doet al even onderzoek in Amsterdam naar de liquidatie van de 42-jarige. Vorige week werd een buurtonderzoek gestart op Zeeburg in verband met een vluchtauto die gebruikt werd bij de liquidatie. Het voertuig werd teruggevonden op Zeeburg, uitgebrand en wel.

Liquidatie Ergin Başakçi

Eerder was al duidelijk dat de gebruikte auto’s op de avond van de moord in Amsterdam, Delft en Diemen waren, maar nu is er ook het vermoeden dat de daders gebruik hebben gemaakt van PGP’s, beveiligde mobiele telefoons. Uit analyse is gebleken dat die zijn gebruikt op de avond van de moord in Amsterdam, Delft en Diemen.

In Rotterdam dient de Kia als tweede vluchtauto na de liquidatie van de 42-jarige Ergin Başakçi. Op die 28 augustus komen er ook nog twee Volkswagens in beeld, een witte Polo en een andere blauwe Volkswagen.

Dat is uit het onderzoek naar de reisbewegingen van de voertuigen in combinatie met de camerabeelden gebleken, zegt een politiewoordvoerder in het programma Bureau 020.