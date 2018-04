'OM vroeg Italië om advies in zaak liquidatie Reduan B.'

Na de liquidatie van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., heeft het Openbaar Ministerie overleg gehad met Italiaanse deskundigen. Dat meldt VPRO's Bureau Buitenland.

Het OM sprak onder andere met de Italiaanse onderzoeksrechter Nicola Gratteri. Hij staat bekend om het bestrijden van de maffia in het land. Dit schrijft de NOS. Nederland zou volgens Gratteri speciale anti-maffiawetgeving moeten invoeren. In Italië is samenwerking met veroordeelde maffiosi strafbaar. Ook al ben je zelf onschuldig.

Lees ook: Plantenkweker uit De Lier vrijgelaten in liquidatiezaak Reduan

Naast Gratteri is er ook contact geweest met andere experts. Wie dit zijn is niet bekend. Volgens Wim de Bruin, woordvoerder van het Landelijk Parket, wilde het OM meer inzicht krijgen in hoe politie en justitie in Italië omgaan met liquidaties als die van Reduan.

Lees ook: Tien tips over liquidatie broer kroongetuige

Vorige week werd Reduan B. in zijn bedrijf in Noord doodgeschoten. Kort na de moordaanslag werden er vier verdachten opgepakt. Drie van hen zitten nog vast. Andere naaste familie van kroongetuige Nabil B. werd door de politie in veiligheid gebracht.