Jong Ajax op tweede plek na overtuigende overwinning op NEC

Een bijzonder effectief Jong Ajax heeft vandaag de tweede plek in de Jupiler League te pakken gekregen. Sebastian Pasquali en Mateo Cassiera waren verantwoordelijk voor de treffers. Het werd 2-0 op de Toekomst.

Vooral in de eerste helft was het vuur duidelijk zichtbaar bij Jong Ajax. Op voorhand was het namelijk duidelijk dat de bezoekers niet zomaar de winst uit handen zouden geven. Het ging namelijk om een kans op de titel. Snel na aftrap werd echter duidelijk dat Ajax hier voor winst ging. Na een aanval van Dennis Johnsen, ramde Sebastian Pasquali de bal in het net. Niet veel later schoot Cassiera eenvoudig de tweede binnen, waarmee de eindstand werd bereikt: 2-0. De rest van de wedstrijd bleek Ajax volledig in controle.

Bezoekers

Met deze score verliest NEC de tweede plek en schuift Ajax een plekje omhoog. Een titel zit er mogelijk dus toch in. Overigens werd de wedstrijd niet massaal door NEC-fans bezocht. Er waren namelijk maar 150 kaarten beschikbaar gesteld voor de Nijmegenaren. Uit onvrede met de 'slechts' 150 kaarten die er voor NEC-supporters beschikbaar waren, besloot het bestuur van de supportersvereniging om niet naar De Toekomst af te reizen. 'Met gemiddeld bijna driehonderd supporters die nu iedere week gaan, stel je zeker de helft teleur' schrijft het bestuur.