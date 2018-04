Er heeft vrijdagavond rond 22.00 uur kort brand gewoed boven een seksshop. Door het brandje op het Damrak was het tramverkeer enige tijd gestremd.

Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. In het pand op de tweede etage is er flink wat roetschade ontstaan.

Inmiddels rijdt de tram weer en is de brand geblust.