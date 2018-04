Jonge Ajacieden: 'Onze titeldroom is nog steeds levend'

Met vier wedstrijden op het programma heeft Jong Ajax nog alle kans op een schitterend slot van de Jupiler League. Het gat met koploper Fortuna Sittard is na de knappe overwinning op NEC nog slechts 1 punt.

Dani de Wit moest toegeven dat hier en daar wat 'lelijk' was. 'We wisten dat we verdedigend goed moesten staan en we hanteerden wat vaker de lange bal, niet des Ajax. Maar ik denk dat het publiek ook het liefste gewoon een overwinning ziet en dat is gebeurd.'

Che Nunnely was tevreden met zijn rendement. 'Een assist dus belangrijk, heerlijk dat je van NEC kan winnen', zegt de kleine aanvaller. 'Hun titeldroom is kapot nu en die van ons maken we waar, dat is belangrijk.'