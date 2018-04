Brandweer massaal uitgerukt voor brand in Westelijk Havengebied

In een loods van de OBA Bulk Terminal in het Westelijk Havengebied is rond 5.00 uur een grote brand uitgebroken.

De brand ontstond in een loods van ongeveer 30 bij 30 meter, zo laat de brandweer weten. Er stond onder andere een kleine vrachtwagen, een zogenoemde Unimog, in brand.

De brandweer rukte massaal uit. Rond 6.00 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was en ongeveer twintig minuten later was de brand helemaal geblust. Niemand raakte gewond.

Het is niet de eerste keer dat er een grote brand woedt bij een bedrijf in het Westelijk Havengebied. Vorig jaar gebeurde het al zeker vijf keer.

Ook bij de OBA Bulk Terminal, een overslagbedrijf voor steenkool, agrarische producten, mineralen en biomassa, brak in 2016 en in 2011 al eens brand uit.