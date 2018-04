'Dna-spoor in liquidatiezaak was mogelijk mengspoor'

Zijn arrestatie wekte veel verbazing in zijn omgeving, evenals de aanwezigheid van zijn dna op een vuurwapen. Een 31-jarige man uit Westland werd deze week korte tijd verdacht van betrokkenheid bij de moord op Reduan B. maar is inmiddels weer vrij.

Hij werd vorig weekend samen met drie anderen opgepakt, daarnaast werden er ook wapens gevonden. De Westlandse plantenkweker kwam in beeld omdat zijn dna-sporen op één van de gebruikte vuurwapens zou zijn aangetroffen. De wapens werden bij de vluchtauto in Noord gevonden.

Marco Bosmans is dna-deskundige en oprichter van Forensicon, een forensisch onderzoeksinstituut. Hij legt uit waarom besmette dna-sporen lang niet voldoende zijn om te dienen als sluitend bewijs.

Enkel spoor of mengspoor?

'Dit is een mooie zaak in ons werkveld. Hieruit blijkt dat als er wel een match is gevonden, dat niet altijd wil zeggen dat het voldoende is om iemand aan te wijzen als dader. Het valt me ook op dat mensen dat nu na zijn vrijlating roepen: "Ja, maar zijn dna zit toch op het wapen?" In de berichtgeving ontbreekt dan het antwoord op de vraag of het uiteindelijk wel zijn dna is of hoe het eventueel daar terecht is gekomen.'

'Er wordt gerapporteerd dat er dna van meerdere personen op dat wapen zijn gevonden. Maar of dat specifieke sporen zijn die van één en dezelfde donor afkomstig zijn, of dat er een spoor is onderzocht dat afkomstig is van meerdere donoren, een zogenaamd mengspoor, dat is niet bekend.'

Onschuldige meneer Groen

Dat zijn wat Bosmans betreft de vragen die gesteld moeten worden bij de vondst van dna-sporen. 'Zijn er meerdere dna-sporen? Zijn de specifieke sporen van één donor of een mengspoor? Een mengprofiel geeft geen garantie voor de herkomst van de profielen. De kenmerken van het gevonden dna-spoor die overeenkomen met die van de verdachten, kunnen afzonderlijk van elkaar van verschillende donoren afkomstig zijn.'

Om het simpel te zeggen: 'Stel, in de database hebben we hebben meneer Oranje, meneer Rood en meneer Groen. In een spoor wordt iets gevonden dat lijkt op Groen dus er is een match met meneer Groen. Maar het zou kunnen dat twee personen hebben bijgedragen aan dat spoor, dat zouden dan meneer Blauw en Geel kunnen zijn.'

Een tweede scenario is dat er wel een goede match is geweest. Dan is de vraag: hoe komt het spoor daar? Is het een secundaire overdracht geweest? Dat betekent dat het spoor via een tweede persoon op het wapen terecht is gekomen. Ik geef jou een hand en cellen van mij komen op jou terecht. Als jij daarna een fiets steelt, kan mijn materiaal op de fiets achterblijven. Dan ben je verdachte tot je kunt aantonen dat je er niets mee te maken hebt. Een match betekent dus niet dat je de dader bent.'

Onterecht opgeslagen?

Het feit dat het dna van de Westlandse plantenkweker in de databank was opgeslagen, zegt ook helemaal niets over zijn betrokkenheid bij de zaak, stelt Bosmans. 'Dat betekent niet dat hij iets met liquidaties te maken heeft. Of hij heeft iets gedaan in het verleden waarna zijn dna is afgenomen. Dat wordt opgeslagen als je veroordeeld wordt voor een misdrijf waar meer dan vier jaar staat.'

De man is behalve een veroordeling voor het vernielen van een verkeersbord niet in aanraking geweest met justitie. 'Het lijkt me niet dat zijn dna in die zaak is opgeslagen. Al zijn de regels daarvoor door de jaren heen wel flink veranderd.'

'Het kan ook zo zijn dat hij verdachte is geweest van een misdrijf, dan wordt er dna afgenomen voor tijdelijke opslag. Als je betrokkenheid niet aangetoond kan worden, moet dat vernietigd worden. Het kan zijn dat dat niet gebeurd is. Dan is hij dus verdacht geweest op basis van het feit dat zijn dna opgeslagen is gebleven. Maar alles omvattend constateer ik dat deze meneer is vrijgelaten na een onderzoek van het OM. Zij hebben geconcludeerd dat hij niet betrokken kan zijn bij deze liquidatie.'

'Of er veel materiaal is opgeslagen dat eigenlijk vernietigd had moeten worden? Laat ik daar maar geen uitspraak over doen. Het is een angstaanjagende gedachte dat dat mogelijk is.'