Hecht Jong Ajax dendert maar door: 'Passie, beleving, we werken voor elkaar'

Wat verklaart het succes van Jong Ajax? Er werd gisteravond gewonnen met 2-0 van directe concurrent NEC en Jong Ajax doet nog altijd mee om de titel in de Jupiler League.

Het tweede elftal van Ajax staat met nog vier wedstrijden te spelen een punt achter op koploper Fortuna Sittard. Mocht de ploeg van trainer Michael Reiziger aan het einde van het seizoen met de schaal in handen staan, dan is de ploeg het eerste beloftenteam dat kampioen wordt van de Jupiler League.



We vroegen middenvelder Dani de Wit het succes eens te verklaren. De Wit: 'Ons team is heel hecht, we willen voor elkaar werken. Je ziet passie en beleving bij de spelers'. Dat beaamt ook aanvaller Ché Nunnely. 'We zijn goed op elkaar ingespeeld en kennen elkaars kwaliteiten, dat is belangrijk. Als je dat als team hebt, win je wedstrijden.'

Discussie over competitievervalsing

Maar het succes van Jong Ajax roept ook vragen op. Volgens de leiding van verschillende clubs in de Jupiler League zou de competitie niet eerlijk zijn. Als voorbeeld nam Go Ahead Eagles-voorzitter Edwin Lugt de wedstrijd Fortuna-Ajax. Maar liefst elf spelers uit het team van Reiziger waren daar niet bij, omdat ze door Erik ten Hag waren geselecteerd voor het trainingskamp in Portugal. En dat was ook te zien op het scorebord na negentig minuten, Ajax verloor met 2-1.

'Natuurlijk hebben clubs gelijk op het moment dat er veel spelers van Ajax 1 terugkomen is de samenstelling van ons team anders´, meent De Wit. 'Maar dit seizoen valt dat mee. Mateo Cassierra is een voorbeeld daarvan, maar die is officieel speler van Jong.'

De KNVB reageert op haar beurt: 'Het speelprogramma is gemaakt in samenspraak met alle clubs’. De voetbalbond wil de discussie rond de jeugdelftallen voor komend seizoen oplossen.