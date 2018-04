Groot deel Arenaboulevard afgezet na vondst ingepakte tv

De politie heeft rond 10.00 uur een deel van de Arenaboulevard afgezet vanwege een verdacht voorwerp, maar het bleek al snel loos alarm te zijn.

Het ging om een sleepkar, waar iets op stond dat was ingepakt met plastic en waar draadjes uit kwamen. Beveiligers zagen de kar staan en belden de politie, die met meerdere wagens en het Team Explosievenverkenning ter plaatse kwam.

Agenten zagen uiteindelijk dat het een tv was, die waarschijnlijk bij de Media Markt gekocht was of teruggebracht moest worden. 'Je moet scherp zijn in deze tijd, het is goed dat er naar gekeken wordt en gelukkig bleek het iets onschuldig te zijn', aldus een politiewoordvoerder.

De linten op de Arenaboulevard zijn inmiddels weggehaald. Ook de Media Markt, die door de afzetting nog niet open kon, is weer toegankelijk.