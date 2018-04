Nog geen beslissing over krakende asielzoekers: 'We wachten op aanvullende informatie'

Het Openbaar Ministerie heeft nog geen beslissing genomen over de We Are Here-groep in de Rudolf Distelstraat in Watergraafsmeer.

Een persofficier van het Openbaar Ministerie laat weten dat de speciale 'kraakofficier' nog wacht op extra informatie van woningcorporatie Ymere, die eigenaar is van de 22 gekraakte woningen. 'De informatie is nodig om een totaalbeoordeling te kunnen maken. Zodra het volledige pakket binnen is, wordt de beslissing genomen.'

Lees ook: Grote zorgen over krakende asielzoekers: 'Ik werk al vier dagen vanuit huis'

Drie opties

Er zijn drie opties: met spoed ontruimen, een vooraf aangekondigde ontruiming en niet ontruimen. De eerste optie is alleen mogelijk als de openbare orde in gevaar is. De ontruiming komt ook onverwacht. Bij de tweede optie krijgen de krakers een week van te voren een bericht en dan hebben ze ook de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

De We Are Here-groep, die bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Nederland zijn en activisten die hen helpen, houdt vanaf 12.00 uur een buurtbarbecue. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor 'een hapje, drankje, en vooral wederzijds begrip'.

Lees ook: Ymere wil ontruiming van gekraakte woningpanden Oost: 'De situatie escaleert'

Bedreiging

De krakers zitten nu in woningen die tijdelijk verhuurd zouden gaan worden. De sleutels van sommige van die woningen hebben ze uit handen van medewerkers van leegstandsbeheerder Camelot gegrist. Die medewerkers hebben aangifte van bedreiging gedaan. Zowel de VVD als Forum voor Democratie spreken schande van de kraakactie, net als premier Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders.

We Are Here heeft geen goed woord over voor de critici, zo blijkt uit een persbericht van de groep. 'Wij hebben gemerkt dat de politici die ons met hun bezoek hebben 'vereerd', dit niet deden om een dialoog te openen of om oplossingen aan te dragen maar simpelweg omdat ze deel uitmaken van racistische politieke partijen en ons daardoor in een kwaad daglicht willen stellen.'

Lees ook: GroenLinks over kraakactie We Are Here: 'Toont aan dat structurele oplossing nodig is'

Vandaag geleverd

Een woordvoerder van Ymere zegt dat de aanvullende informatie waarschijnlijk vandaag geleverd wordt. 'Mijn collega's hebben continu overleg met het Openbaar Ministerie, het is een zorgvuldig proces en de informatie is nu zo goed als compleet. De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet.'

De woningcorporatie dringt aan op een spoedontruiming. 'De openbare orde is in gevaar. Onze huurders benaderen ons dat ze zich niet veilig voelen, een aantal van hen heeft ook met AT5 gesproken.'

Volgens het Openbaar Ministerie wordt de keuze uit de drie opties snel gemaakt als de extra informatie van Ymere binnen is. 'Als dat dit weekend is, dan wordt de beslissing dit weekend genomen.'