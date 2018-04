Femke Halsema: 'Ik loop te piekeren over mogelijk burgemeesterschap'

Femke Halsema heeft zich gisteravond, terwijl ze dat eigenlijk niet wilde, uitgelaten over de geruchten dat ze de nieuwe burgemeester van Amsterdam gaat worden.

Dat deed ze in Radio Kunststof op Radio 1. Presentatrice Petra Possel vertelde aan het begin van de uitzending dat Halsema de redactie had gevraagd om niet over de geruchten te praten en ze legde dat aan Halsema voor.

'Het ongemak is natuurlijk dat ik er niks over kan zeggen', reageerde Halsema. 'Er is geen profiel (de gemeenteraad stelt een profiel op waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen, red.), ik loop er wel over te piekeren vanzelfsprekend. Maar ik weet het niet.'

Halsema is nu zo'n acht jaar uit de politiek. 'Ik heb sindsdien eigenlijk heel verschillende dingen gedaan, maar me nooit meer met de politiek bemoeid. (...) Wat mij altijd moeilijk valt en tegelijkertijd vind ik dat ik er niet te veel over moet zeuren, dat is dat het moment dat ik mijn hoofd om de hoek steek het direct over politiek gaat en ik eigenlijk meteen weer terug gedrukt wordt in het sjabloon waar ik acht jaar geleden heel bewust uit ben gestapt.'

Possel wierp tegen dat Halsema wel bekend is geworden door de politiek. 'Zeker, en dus moet ik er niet over zeuren', stelde Halsema. 'Daar ben ik me ook heel goed van bewust. Alleen het is soms net alsof een individuele mening haast niet meer kan omdat je elke keer de woordvoerder van een groep lijkt te worden terwijl ik dat niet meer ben en niet meer wil zijn.'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft eerder aangegeven dat hij voor 1 juli een nieuwe burgemeester wil. Toch is het zeer de vraag of dat gaat lukken. Er is, zoals Halsema aangaf, vooralsnog geen profiel.

Wel is duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad graag wil dat de burgemeester een vrouw moet worden. Ook heeft Rutger Groot Wassink van GroenLinks, de grootste partij van de stad, aangegeven dat zijn partij de nieuwe burgemeester wil leveren.