Acht taxichauffeurs raken ontheffing kwijt na overtredingen

Acht taxichauffeurs in de stad zijn vannacht hun ontheffing kwijtgeraakt omdat ze zich een of meerdere keren niet aan de verkeersregels hielden.

Dat laat de politie weten. Met de ontheffing kunnen chauffeurs over bepaalde lijnbusbanen of lijnbusstroken rijden, maar als ze zich niet aan de regels houden kan die worden ingenomen.

De politie deed meer controles in het verkeer vannacht. Zo werd iemand bekeurd omdat zijn snorfiets 62 kilometer per uur kon rijden, terwijl de wettelijke maximale snelheid 25 kilometer per uur is. Ook reed er op de Postjesweg een dronken automobilist. Hij blies 700 Ugl, terwijl de maximale hoeveelheid alcohol 220 Ugl is.

De politie vraagt Amsterdammers op Facebook waar nieuwe verkeerscontroles moeten worden gehouden. 'Laat een reactie achter met een locatie.'