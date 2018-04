Fietser gewond na ongeval op Hobbemakade

Een fietser is zaterdagmiddag om 15.30 uur gewond geraakt na een botsing met een auto op de Hobbemakade. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar is wel naar een ziekenhuis overgebracht

De man is op de voorruit van een personenauto terecht gekomen. Hoe dat precies gebeurde, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Daarbij is de weg enige tijd afgezet.