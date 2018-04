Kasper Dolberg terug in selectie tegen Heracles Almelo

Voor het eerst sinds 24 december vorig jaar staat de naam Dolberg morgen weer op het wedstrijdformulier. Of hij tegen Heracles Almelo in de basis start, is nog de vraag, maar de Deense spits is voldoende hersteld van de voetblessure die hij in de laatste wedstrijd voor de winterstop opliep en opgenomen in de wedstrijdselectie.

Sinds deze week traint de goaltjesdief weer met de groep mee. Ten Hag liet weten zijn inzetbaarheid tegen de Almeloërs af te laten hangen van eventuele fysieke klachten, maar omdat die zijn uitgebleven, zit hij morgen in ieder geval in de dug-out.

Dolberg raakte geblesseerd in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II. Hij speelde de wedstrijd wel uit, maar bij een medische keuring na afloop werd er een scheurtje in een bandje van zijn middenvoet geconstateerd. De verwachting was dat hij tot eind februari niet kon spelen, maar de blessure bleek slepender dan gedacht.

Ajax speelt morgen om 16.45 uur thuis tegen Heracles Almelo, de huidige nummer 11 van de competitie.