'Kinderen van Mokum' kraken pand op Anjeliersstraat

Het collectief 'Kinderen van Mokum' heeft zaterdag een pand gekraakt op de Anjeliersstraat. De jongeren kraakten al eerder een pand op de hoek van de Prinsengracht en Utrechtsestraat.

De groep omschrijft zichzelf als 'relaxte scholieren', en gaf aan dat het vorige pand gekraakt werd vanwege het gebrek aan betaalbare studentenwoningen. 'Dat je als Amsterdamse jongere gewoon in je eigen stad moet kunnen blijven wonen zonder dat je iedere maand een kapitaal aan geld moet overmaken', aldus een kraker destijds tegen AT5.

Het pand op de Anjeliersstraat leek gerenoveerd te gaan worden door een vastgoedmaatschappij. Op de website valt te lezen dat één grote en drie kleine lofts moeten komen in het pand.

In de advertentie stelt de vastgoedmaatschappij dat het pand in hartje Jordaan eerder het onderkomen van een diamantslijper was. Ook Jiskefet en Hauser Orkater, een gezelschap van creatievelingen, zetelden er ooit.

De politie heeft gezien hoe het pand werd gekraakt, maar mag niet ingrijpen. Een proces-verbaal wordt opgestuurd naar de gemeente, die de zaak dan verder in behandeling zal nemen.

