We Are Here houdt buurtfeest als charmeoffensief: 'Ik krijg een knuffel, dus niks aan de hand'

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers die onlangs onder de naam 'We are Here' woningen in de Rudolf Dieselstraat kraakte, vindt zichzelf niet zo eng en gevaarlijk als ze worden afgeschilderd. Om dat te onderstrepen waren alle buurtbewoners vandaag uitgenodigd voor een We Are Here-buurt- en tuinfeest. 'We zijn met elkaar en niet tegen elkaar.'

Het charmeoffensief komt niet onverwacht: toen de krakers zich begin deze week in de wijk vestigden en ook woningen binnendrongen die wel worden bewoond, liepen de spanningen flink op. Een mannelijke buurtbewoner vertelde dat hij al vier dagen thuiswerkte in de vrees dat de krakers ook zijn woningen zouden binnendringen. Ook een douchende vrouw zou plotseling oog in oog hebben gestaan met een kraker.

De ontstane consternatie heeft hen nog niet doen besluiten om op zoek te gaan naar een nieuw pand. De groep uitgeprocedeerden heeft de afgelopen jaren al tientallen panden versleten in hun zwerftocht door de stad.

'Er zijn hier ook echt positieve mensen', benadrukt voorman We are Here-woordvoerder Khalid Jone. Sprake van een selectie-effect is er zeker, maar Jone heeft een punt, zo bleek uit de toeloop van nieuwsgierige buurtbewoners.

Knuffel

'Mensen zijn over het algemeen heel erg vriendelijk', zegt een buurtbewoner die op het feestje is afgekomen. 'Ze doen veel en organiseren veel'. 'Ik kom net binnen en krijg een knuffel, dus niks aan de hand', zegt een ander. Ook heeft AT5 twee open brieven toegezonden gekregen waarin buurtbewoners stellen dat de media een eenzijdig beeld heeft geschetst van de groep.

'Open, vreedzaam en transparant'

'De We are Here-groep heb ik leren kennen als open, vreedzaam en transparant', schrijft Kay de Vries. 'Ze hebben altijd netjes via brieven alle bewoners op de hoogte gehouden en zijn altijd benaderbaar om een praatje te maken."

Omwondende Stacey Krom schrijft dat de 'de mensen van We are Here de meest gastvrije mensen zijn' die ze kent. 'Als je langsloopt wordt je haast altijd uitgenodigd om kennis te maken en om binnen te komen in 'hun huis'. Een plek waar ze zichtbaar trots op zijn.'

Zorgen bij Ymere

Woningcorporatie Ymere, eigenaar van de gekraakte woningen, houdt de situatie in de Watergraafsmeer nauwlettend in de gaten. 'De openbare orde is in gevaar. Onze huurders benaderen ons dat ze zich niet veilig voelen', zei een woordvoerder eerder tegen AT5. De woningcorporatie dringt daarom aan op spoedontruiming.

Het OM beslist naar verwachting op korte termijn of en zo ja, hoe snel de woningen ontruimd worden. Maar ook als de krakers op korte termijn de buurt moeten verlaten, kijkt Jone terug op een geslaagd buurtfeest. 'Ja, een hele gezellige dag en een goede kennismaking', vertelt hij tijdens een onderonsje met buurtbewoners. 'Het is heel gezellig met ook de tafelhapjes zoals thee en koffie.'