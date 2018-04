Japanse lente in het Amsterdamse Bos: wel zon, geen bloesem

Het heeft even geduurd voordat de lente zich liet zien, maar zaterdag werden eindelijk aangename temperaturen gemeten. De eerste lentedag van 2018 valt samen met de achttiende editie van het Kersenbloesemfestival, het feest waar Japanners het aanbreken van een nieuw jaar vieren.

Bij die viering staat - de naam zegt het al - de kersenbloesem centraal. Slechts twee weken per jaar staat deze bloesem in bloei, en daarom wordt ieder jaar in april een traditionele picknick gehouden.

Cadeau van Japanse gemeenschap

De vierhonderd bloesems werden in 2000 door de Japanse gemeenschap cadeau gedaan aan Amstelveen, en prijken sindsdien in het Amsterdamse bos. Het feest, dat in Japan bekend staat als 'Sakura' werd zeventien jaar lang uitsluitend door Japanse Nederlanders gevierd. Dit jaar is het lentefeest voor het eerst toegankelijk voor mensen van welke afkomst dan ook.

Een dak van roze bladeren was dit jaar afwezig - de bloesems staan namelijk nog niet in bloei. Dat mocht de pret niet drukken: het evenement trok enkele honderden bezoekers, van wie de meeste behoorlijk onder de indruk zijn van de Japanse cultuur.