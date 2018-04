Twee gewonden bij aanrijding pal voor OLVG in West

Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval in de Jan Tooropstraat in West. Een fietser en motorrijder botsten rond 22.20 uur op elkaar voor de deur van het OLVG. De fietser zou zwaargewond zijn geraakt.

Vermoedelijk is de fietser geschept toen deze wilde oversteken. De motorrijder heeft in elk geval een gebroken arm opgelopen, maar de volle omvang van het letsel is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident.

Gezien de locatie kan men letterlijk spreken een geluk bij een ongeluk. Hulpverleners van het ziekenhuis konden zich binnen enkele minuten ontfermen over de slachtoffers, en de opgeroepen traumahelikopter bleef aan de grond.