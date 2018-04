Amsterdam wint designprijs voor 'ambachtelijk' stratenpatroon

De meeste Amsterdammers staan er niet dagelijks bij stil, maar tramhaltes, stoepen en fietspaden in de stad worden allemaal volgens hetzelfde ontwerp aangelegd: volgens de puccini-methode. En deze methode heeft de stad een designprijs opgeleverd.

De Puccini-methode wordt gebruikt om de openbare ruimte in de stad overal op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen. 'Het herbergt drie dingen in zich: het is mooi om naar te kijken, het is bruikbaar en het is duurzaam', zegt ontwerper Paul Mijksenaar, naar wie de designprijs is vernoemd, tegen AT5. 'Het is uniek omdat die drie dingen er allemaal in vertegenwoordigd zijn.'

De naam van de methode kwam op ludieke wijze tot stand, vertelt directeur Ruimte en Duurzaamheid Esther Agricola. 'Tijdens een belangrijke vergadering kwam er een doos Puccini-bonbons op tafel, en een van de leden zei dat hij vond dat de openbare ruimte op dezelfde ambachtelijke manier worden gemaakt als deze bonbons, en er net zo mooi uit zien.'

Bekend mag de methode dan niet echt zijn, onbewust worden we er dagelijks mee geconfronteerd. 'Iedereen die in Amsterdam woont, woont op de zogenaamde dertig-bij-dertig-tegel, of op het gebakken materiaal dat we dik formaat noemen.' Nieuwbouwprojecten in de stad worden onmiddellijk via de Puccini-methode aangelegd, in andere delen van de stad krijgen bewoners Puccini voor de deur als hun straat wordt gerenoveerd.