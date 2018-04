Lentezon op zondag: ondanks wat bewolking wordt het weer terrasweer

Het weer belooft vandaag iets minder stralend te worden dan gisteren maar een terrasje of een dag in het park moet er in zitten. De lentezon zal voor een aangename temperaturen zorgen vanmiddag.

Het wordt zonnig vandaag maar deze zal zo nu en dan gehinderd worden door wat bewolking. De temperatuur zal snel oplopen en het blijft droog, het wordt in de loop van de middag zo'n 18 á 19 graden.

Lees ook: Japanse lente in het Amsterdamse Bos: wel zon, geen bloesem

Strandliefhebbers moeten er rekening mee houden dat het aan de kust wat frisser zal zijn. Daar waait een sterke wind van zee en wordt het zo'n 14 graden.

Het is zaak om goed van de zon te genieten. Deze week koelt het iets af en zal de zon zich minder laten zien. Koud wordt het met 17 graden in ieder geval niet meer. Voor morgenochtend worden er flinke mistbanken voorspeld.