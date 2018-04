We Are Here-spandoek in brand gestoken bij voormalige kerk in James Wattstraat

Onbekenden hebben vannacht één van de We Are Here-spandoeken in de James Wattstraat in brand gestoken. 'Mensen die de wetteloosheid zat zijn' zouden achter de actie zitten.

De kerk waar de groep ook enige tijd verbleef, en waar mogelijk ook nog steeds mensen zitten, is 500 meter verwijderd van de Rudolf Dieselstraat. De actie komt een dag na het buurtfeest waarbij de uitgeprocedeerde asielzoekers toenadering met de buurt zochten. Het brandje gebeurde rond een uur of twee vannacht.

Onrust in de buurt

De groep kraakte eerder deze week 22 woningen en een winkelpand in het buurtje 'om er een mooi dorp van te maken'. De stemming werd al snel grimmig na berichten over intimidatie en pogingen tot kraak van bewoonde woningen. Woningcorporatie Ymere dringt aan op een snelle ontruiming: ''De openbare orde en veiligheid is in gevaar.'

Het Openbaar Ministerie liet gisteren weten dat er nog geen beslissing is genomen over een eventuele ontruiming. Een speciale 'kraakofficier' wacht nog op extra informatie van Ymere: 'De informatie is nodig om een totaalbeoordeling te kunnen maken. Zodra het volledige pakket binnen is, wordt de beslissing genomen.'

Dan zijn er twee opties: een onaangekondigde spoedontruiming of een vooraf aangekondigde ontruiming. De eerste gebeurt alleen als de openbare orde direct in gevaar is. Bij de tweede wordt de groep aangeschreven en krijgen ze nog een week de tijd om bijvoorbeeld naar de rechter te stappen.

'Meest gastvrije mensen'

Overigens is niet iedereen faliekant tegen het verblijf van de groep in de buurt. AT5 ontving twee open brieven waarin buurtbewoners stellen dat de media een eenzijdig beeld heeft geschetst van de groep.

Een omwonende schrijft dat de 'de mensen van We are Here de meest gastvrije mensen zijn' die ze kent. 'Als je langsloopt wordt je haast altijd uitgenodigd om kennis te maken en om binnen te komen in 'hun huis'. Een plek waar ze zichtbaar trots op zijn.'

