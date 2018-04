Spoedeisende hulp ziekenhuizen Nieuw-West urenlang gesloten door bijtende stof

De spoedeisende hulp van zowel het OLVG West als het Slotervaartziekenhuis is vanochtend vroeg urenlang gesloten geweest. Op beide locaties werd een slachtoffer behandeld die bij een incident in de relationele sfeer gewond was geraakt door een bijtende stof.

De eerste hulp van het Slotervaartziekenhuis werd om kwart voor vier uit voorzorg gesloten en ruim afgezet. Een team van de brandweer heeft onderzoek gedaan naar de stof. Ook de eerste hulppost van het OLVG-West werd uit voorzorg gesloten en onderzocht.

Agenten en verplegers hadden namelijk last van hun ogen en luchtwegen gekregen. 'Dit kwam door een nog onbekende stof', laat een woordvoerder van het OLVG weten. 'Daarom is de afdeling tot zeven uur gesloten geweest om andere patiënten niet in gevaar te brengen.'

Wat de bijtende stof is geweest, kon ook een politiewoordvoer niet zeggen. De twee gewonden zijn aangehouden als verdachten.