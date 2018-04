Trippende man slaat in op agenten op Oude Turfmarkt

Een agressieve man met iets teveel paddo´s achter de kiezen bezorgde agenten op de Oude Turfmarkt gisteravond handenvol werk.

'Hij was dusdanig onder invloed van de drugs dat er geen normaal gesprek te voeren was'. Hij had paddo's gebruikt, zo schrijft de politie op Facebook.

Agenten waren ter plaatse gekomen omdat de man zich agressief gedroeg. Toen ze hem aanspraken begon hij meteen op de agenten in te slaan. Er waren uiteindelijk vier agenten nodig om hem in bedwang te houden.

De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om hem in 'een veilige omgeving te laten ontnuchteren'.