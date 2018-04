Vrouw overleden na woningbrand in Noord

Bij een woningbrand in de Maanstraat in Noord is vanmiddag een vrouw overleden. De recherche is momenteel bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De eerste melding kwam binnen om half twee. Voor de hulpverlening werd ook een traumahelikopter opgeroepen, deze landde op het veld naast het Pierenbad Noord.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het slachtoffer na de brand is aangetroffen in de woning. Over haar identiteit zijn verder geen mededelingen gedaan.