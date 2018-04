Meesterwerk Jeff Koons gesneuveld door ongeval met bezoeker

Een meesterwerk van de wereldberoemde kunstenaar Jeff Koons is op de laatste dag van de expositie in de Nieuwe Kerk kapot gegaan. Een bezoeker is per ongeluk gevallen tegen het werk, Gazing Ball geheten. Dat vertelt een ooggetuige aan AT5.

Een woordvoerder van de Nieuwe Kerk laat weten dat hij hetzelfde verhaal heeft gehoord, maar kan nog weinig over de situatie zeggen. Wel bevestigt hij dat het werk is beschadigd. 'We onderzoeken nog wat er is precies is gebeurd'.

Het is de laatste dag waarop Gazing Ball in de Nieuwe Kerk te zien was. Volgens getuige Oscar gebeurde het incident rond 15.00 uur, toen een concert bezig was ter afsluiting van de expositie in de Nieuwe Kerk.

Apocalyptisch einde

'Toen de laatste noten van het muziekstuk klonken, hoorde ik een knal. Daarop zijn een aantal mensen naar het kunstwerk gerend, dat het enige kunstwerk in deze expositie is. Het leek te gaan om een ongeluk. Een oude man stond er verdwaasd bij te kijken. De beveiligers hielpen hem, het ging er allemaal heel geciviliseerd aan toe en er leek echt geen sprake van opzet. Maar het is wel een apocalyptisch einde van deze tentoonstelling.'

Bezoekers van de expositie vertellen dat het kunstwerk, een glazen blauwe bol op een replica van zestiende-eeuwse Madonna, niet was afgezet. Sinds februari was de kunst van Koons te zien in de Nieuwe Kerk, de expositie was onderdeel van een serie 'Meesterwerk'.

Het werk van de Amerikaan Koons (1955) is tientallen miljoenen waard. Koons staat bekend om zijn maatschappijkritische kunst, hij speelt met thema's als banaliteit en verleiding, de grenzen met kitsch zijn nooit ver weg. Vaak wordt zijn kunst ondergebracht in 'neopop', een stroming die deels als opvolger geldt van het bekende pop-art.

Koons is niet onomstreden. Hij is meerdere keren beschuldigd van plagiaat. Ook voor de Gazing Ball serie heeft hij zijn leerlingen iconische werken uit de kunstgeschiedenis laten naschilderen. Zelf voegt hij daar een kobaltblauwe bal aan toe, een voorwerp dat doet denken aan kerstversiering.