Bezoeker over kapot kunstwerk Jeff Koons: 'Een kerstbal die grondig beschadigd is'

De Gazing Ball van wereldberoemde kunstenaar Jeff Koons ligt er in de Nieuwe Kerk bij zoals een kerstbal die grondig beschadigd is, dat vertelt een bezoeker van de tentoonstelling tegen AT5. 'Een paar van die blauwe scherven lagen op de grond. Het is een wereldberoemd kunstwerk, dat heb ik wel begrepen ja', aldus de man.

Martijn van Schieveen is persvoorlichter van de Nieuwe Kerk en kon kort na het incident het volgende kwijt: 'Een bezoeker heeft vanmiddag tijdens het bekijken van de Gazing Ball het kunstwerk aangeraakt. Dat is wat wij hebben begrepen. Op de één of andere manier is die bal gesprongen.'

Tragisch ongeluk

Voor de Nieuwe Kerk is een dramatisch einde van de tentoonstelling, beaamt Van Schieveen: 'Natuurlijk wil je dat dit nooit gebeurt. We zijn nu nog aan het onderzoeken wat er nou gebeurd is. Misschien was het spontaan. Het lijkt in ieder geval niet met opzet te zijn gebeurd. Degene die het heeft veroorzaakt verleent alle medewerking. Het lijkt op een tragisch ongeluk waarbij de bal helaas kapot is gegaan', aldus Van Schieveen.

Omdat het de laatste dag van de tentoonstelling was, kwamen er nog veel mensen naar de Nieuwe Kerk toe. Bezoekers werden na het incident aan de deur teleurgesteld. 'Ik was het even vergeten en ik dacht: ik neem de laatste mogelijkheid nog. Nu is dat pech. De man hier zei dat ze gesloten zijn vanwege een calamiteit. En daar moet ik het mee doen', aldus een vrouw. 'Als het waar is dat de Gazing Ball kapot is, is dat een ramp. Ook voor Jeff Koons.'