Ajax houdt droom kampioenschap in leven door magere winst op Heracles: 1-0

Ajax heeft met de nodige moeite drie punten gepakt in de wedstrijd tegen Heracles, de nummer 11 in de Eredivisie. Met de magere winst van 1-0 is het verschil tot koploper PSV weer teruggebracht tot 7 punten.

Volgende week staat PSV versus Ajax op het affiche, de nummers één en twee van de Eredivisie. Belangrijker dan deze wedstrijd wordt het niet: bij winst wordt de thuisclub in het Philips Stadion kampioen.

Om die wedstrijd spannend te houden moest Ajax nog wel winnen van Heracles. Daar hadden de Amsterdammers de nodige moeite mee, omdat opnieuw veel kansen werden gemist. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de 13e minuut, toen de inzet van Lasse Schöne werd gestopt door keeper Bram Castro. Ook een poging van Neres in de 21ste minuut doorzag de doelman van Heracles.

Veel doelpogingen, weinig doelpunten

In de eerste helft had Ajax al 22 doelpogingen achter zijn naam staan, maar stond het scorebord nog steeds op 0-0. Neres bracht daar in de 63ste minuut verandering in, op aangeven van Ziyech. Daar bleef het bij, geluk was dan ook niet aan Ajax' zijde.

Hoewel de Deen Kasper Dolberg na lange tijd weer terug is in de selectie, durfde trainer Erik ten Hag hem nog niet in de te basis zetten. In de 85ste minuut werd Huntelaar gewisseld voor de 20-jarige spits.

Met deze minimale winst in het achterhoofd moet Ajax hoop zien te houden. Als Ajax volgende week de wedstrijd weet te winnen, moet PSV nog vier punten verspelen in duels tegen Roda, ADO of Groningen.

