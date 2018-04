Opeenstapeling van boetes na missen factuur voor parkeervergunning: 'Ik dacht wel even dat ik gek werd'

Iedere dag een nieuwe boete, een wielklem en je auto nergens meer terug kunnen vinden omdat hij na 24 uur al is weggesleept. Dit overkwam advocaat Bas Jansen doordat hij een factuur voor zijn parkeervergunning had gemist. Hij is niet de enige die dit is overkomen. De gemeente straft namelijk hard in het vergunningenbeleid en maakt daarbij ook nog eens fouten. En dat moet veranderen vinden verschillende advocaten én de ombudsman.

Jansen had geen idee dat hij een factuur voor de verlenging van zijn parkeervergunning én de herinnering had gemist. En toen hij terug kwam van een paar dagen vakantie stuitte hij op een onaangename verassing. 'Toen vonden we vier brieven van de gemeente op de mat. In de eerste stond dat de parkeervergunning was beëindigd, en in de andere drie brieven zaten gelijk drie boetes voor het niet betalen van de parkeerbelasting, want wij stonden nauturlijk gewoon geparkeerd', aldus de advocaat.

Uiteindelijk betaalde Jansen zeven boetes, maar dat had niet het gewenste resultaat: 'Ik dacht eerst nog dat mijn auto was gestolen. Maar ik heb toen met de gemeente gebeld en toen bleek hij te zijn weggesleept. Toen kon ik hem ophalen maar dan moest ik wel 920 euro betalen. Dus nog een keer de boetes die ik al betaald had en nog een keer 400 euro handhavingskosten. Nou toen dacht ik wel even dat ik gek werd.'

Boetes teruggedraaid

Nadat Jansen in bezwaar ging erkende de gemeente dat de mate van straffen te zwaar was en draaide de boetes terug. Maar volgens advocaat Loonstein zijn er aan meerdere van zijn cliënten ook onterechte boetes uitgedeeld. Het terugbetalen van de boetes is volgens hem dan ook niet genoeg. 'Eerst moeten die naheffinsaanslagen worden betaald, wielklemkosten moeten worden betaald. Dat wordt allemaal terugbetaald. Maar als daar schade uit voortvloeit omdat iemand niet over zijn eigen voortuig kan beschikken en bijvoorbeeld een taxi moet nemen of niet op een afspraak kan verschijnen dan lijdt diegene ook schade. En een onrechtmatige daad levert een betaalplicht op voor geleden schade.'

Te snel nieuwe boetes

Arre Zuurmond, ombudsman van metropoolregio Amsterdam, ziet ook dat dit vaak misgaat. Dit komt volgens hem omdat er steeds vaker gecontroleerd wordt en er dus te snel nieuwe boetes worden uitgedeeld voor dezelfde overtreding. 'Je moet kunnen reageren op een boete en je gedrag kunnen veranderen. Als je elke dag een boete krijgt en het duurt een paar dagen voordat je hem op de stoep hebt, dan heb je gewoon niet kunnen reageren en je gedrag kunnen veranderen.'

De gemeente heeft laten weten het vervelend te vinden wanneer er zaken misgaan en geeft aan er alles aan te doen om de processen verder te verbeteren. Dit zal gebeuren in samenwerking met de ombudsman.