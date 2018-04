Zondags parkeerparadijs Oud-West verleden tijd: 'Nodigt mensen uit om te fietsen en wandelen'

Je auto op zondag in Oud-West parkeren en vervolgens doorreizen met het openbaar vervoer naar het centrum. De rekening hiervoor van nul euro is vanaf vandaag verleden tijd door het invoeren van betaald parkeren op zondag tussen 12:00 uur en middernacht in het stadsdeel. 'Het nodigt mensen uit om te gaan fietsen en lopen en is ook nog eens goed voor het milieu', zegt een bewoner.

Het betaald parkeren op zondag is ingevoerd vanwege de toenemende parkeerdrukte in het stadsdeel. 'We hebben de afgelopen jaren veel klachten gehad van bewoners die voortdurend rondjes moeten rijden op zondag om een parkeerplek te vinden voor hun auto. Ook nam het aantal foutparkeerders toe in West. Zo stonden er auto's op stoepen. En daar mogen ze niet zijn', legt Fenna Ulichki van het stadsdeel uit. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille openbare ruimte.

Dagjesmensen de oorzaak

Onder de eerder genoemde foutparkeerders zijn er steeds vaker zogenaamde 'dagjesmensen'. Bezoekers die in de buurt parkeren om vervolgens door te gaan naar het centrum of om een evenement in de buurt bezoeken. Ulichki: 'West is een populair stadsdeel. De Hallen, Westergasterrein, mensen komen en zijn hier graag. Er is ook veel te doen. Dat is prima en zijn we ook blij mee. We moeten wel zorgen voor de balans in de buurt: er wonen hier ook mensen en spelen ook kinderen. We hebben ook ruimte nodig voor groen. Die balans in de buurt is belangrijk. Om die reden hebben wij aangegeven dat betaald parkeren op zondag urgent en noodzakelijk is.'

'Wat is last?

De mening van de bewoners van Oud-West over het betaald parkeren is verdeeld. 'Ik heb er geen last van. Wat is last? Ik vind het fijn dat er toeristen naar deze buurt komen', zegt een bewoner. Een ander: 'Het is dubbel. Het kost me veel geld. Maar het weert ook wel weer mensen die anders bij mij in de straat zouden parkeren.'

Ook maakt een bewoner zich zorgen over de parkeerkosten voor de bewoners die lang moeten wachten op hun parkeervergunning. 'Dat duurt soms wel twee of drie jaar. Dat betekent dat je nog meer geld kwijt bent voor het parkeren.' Een andere man is vooral blij met de nieuwe maatregel: 'Het nodigt mensen uit om te gaan fietsen en lopen en is ook nog eens goed voor het milieu.'

De nieuwe parkeegebieden en tarieven zijn hier te vinden.