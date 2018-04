Werkloze 50-plussers aan de bak dankzij doorslaand succes netwerkcafé

Ongeveer 10.000 Amsterdammers zijn werkloze 50-plussers. Hun leeftijd maakt het moeilijk om nieuw werk te vinden. Maar een netwerkcafé speciaal voor deze groep biedt uitkomst.

'We hebben met z'n allen bedacht dat je langer door moet werken, maar als je het ongeluk hebt om als 50-plusser je baan kwijt te raken, dan is het heel erg lastig om nieuw werk te vinden', zegt mede-bedenker Erik Lambooij. Hij kan het weten: Lambooij kwam na een faillissement zelf zonder baan kwam te zitten.

Nu helpt hij met zijn netwerkcafé 'lotgenoten' weer aan een baan. En dat gaat goed: 'meer dan 60 procent heeft binnen zes maanden betaald werk', zegt Lambooi.

Voor en met elkaar

Sleutel van het succes is elkaar helpen. Deelnemers van de zogenoemde 'werk-estafette' gaan voor elkaar op zoek naar potentiële werkgevers, of ze brengen de sector in kaart.

Zo hielp deelnemer Paula Oomen door een baan in het onderwijs te zoeken voor Sheila Axwijk. En die baan heeft Sheila inmiddels, dankzij de werkestafette. 'Zonder zou het veel moeilijker zijn geweest', zegt ze.