Pech met de auto? Ook dan moet je gewoon geld betalen om te parkeren

Als je auto kapot is en op een parkeerplaats staat moet er ook gewoon betaald worden voor de parkeerplek. Een heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam heeft vorig jaar maart een automobilist met pech daarom terecht een naheffingsaanslag opgelegd. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

De automobilist deed bij de rechter een beroep op overmacht. De man had zijn kapotte auto namelijk op aanraden van een politieagent op de parkeerplaats ergens in Amsterdam gezet. Dat de auto werkelijk kapot was, kon de automobilist aantonen met een uitdraai uit de systemen van de ANWB.

De handelswijze van de man maakte echter niet dat hij geen parkeerbelasting hoefde te betalen, aldus de rechtbank. De auto stond stil op een parkeerplaats, waardoor belasting verschuldigd was. Daarnaast is parkeerbelasting een zogenoemde objectieve belasting. Dit betekent dat persoonlijke omstandigheden niet kunnen meewegen bij de vraag of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd.