KNVB blundert: Jong Ajax tegen NEC moet worden overgespeeld

Het Jupiler League-duel tussen Jong Ajax en NEC moet worden overgespeeld. Dat heeft de KNVB zondag besloten. De reden is dat Ajacied Teun Bijleveld eigenlijk niet had mogen spelen vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Door de administratieve fout van de KNVB was voor het duel bij de voetbalbond en Ajax niets anders bekend dan dat Bijleveld op vier gele kaarten stond. De middenvelder van Ajax ontving afgelopen week tijdens FC Dordrecht – Jong Ajax (2-3) echter zijn vijfde waarschuwing van het seizoen, wat normaal gesproken een schorsing had moeten betekenen voor de wedstrijd tegen NEC.

Bijleveld is nu geschorst in de over te spelen wedstrijd tussen Jong Ajax en NEC, maar kan maandag wel uitkomen tegen FC Den Bosch. Ajacied Azor Matusiwa, die ook vijf gele kaarten op zijn naam heeft en niet meedeed in de wedstrijd tegen NEC van afgelopen vrijdag, is wel geschorst voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch.

De KNVB zegt de situatie te betreuren, maar vindt dat het overspelen van de wedstrijd recht doet aan het juiste verloop van de competitie. Jong Ajax en NEC zijn directe concurrenten van elkaar voor de titel. De wedstrijd zal in overleg met de clubs opnieuw worden ingepland.