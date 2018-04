Justin Kluivert: 'Drie punten zijn het belangrijkst nu'

Ajax was zoals verwacht vele malen beter dan tegenstander Heracles Almelo. Dat werd helaas niet uitgedrukt in de score. Maar met een 1-0 overwinning kan Ajax hoop houden in de wedstrijd tegen PSV volgende week.

De Eindhovenaren gingen bijna onderuit tegen AZ. Justin Kluivert begrijpt ook niet dat AZ de 2-0 voorsprong weggaf.

De eigen wedstrijd tegen Heracles vond Kluivert 'wel goed gaan', zo zei hij na afloop. 'Alleen we hadden ook met 6-0 kunnen winnen. We hadden genoeg kansen', aldus de spits. Kluivert geeft toe dat ook hij er een paar had mogen maken.

Maar 'drie punten, en verder hoeven we niet te discussiëren', aldus Kluivert. En of hij nog in het kampioenschap gelooft? 'Ja, wonderen bestaan'.

