Schöne gelooft in wonderen: 'Het kan nog spannend worden'

Lasse Schöne wist de wedstrijd van vandaag tegen Heracles Almelo goed samen te vatten: 'We hebben veel kansen gemist. Dat is wel een beetje het verhaal van het seizoen, denk ik', zei de middenvelder na afloop van de wedstrijd.

Schöne zag zijn ploeg een prima wedstrijd spelen. 'Soms was het tempo wel een beetje te laag. Veel kansen gekregen en geen kansen weggegeven. Dat de kansen er niet gelijk ingaan is niet alleen voor ons frustrerend, maar ook voor de supporters op de tribune.'

De middelvelder heeft gisteren ook naar de wedstrijd tussen AZ en PSV gekeken. 'De eerste en laatste vijf minuten. Normaal doe ik dat niet. Dan ga ik me alleen maar irriteren. Is maar goed ook dat ik die cruciale vijf minuten in de tweede helft niet heb gekeken', zegt Schöne.

De kans dat Ajax nog kampioen wordt lijkt klein, maar Schöne gelooft in wonderen. 'Zolang het nog kan moet je er ook in blijven geloven. Het wordt wel steeds moeilijker. Volgende week wordt een bijzondere wedstrijd tegen PSV. Wij gaan ze natuurlijk niet kampioen laten worden tegen ons. De drie punten moeten mee naar Amsterdam.'