'Bezoeker wilde kunstwerk Koons alleen even aanraken'

De bezoeker die zondagmiddag per ongeluk het kunstwerk van Jeff Koons deed sneuvelen, wilde 'het alleen even aanraken'. Dat zegt Martijn van Schieveen, woordvoerder van de Nieuwe Kerk. De onfortuinlijke man zou niet de enige zijn geweest die het kunstwerk even heeft aangeraakt.

Wel is hij de laatste. Het werk, bestaande uit replica van een renaissance-schilderij met daarvoor een blauwe bol, ligt in scherven. Het was miljoenen euro's waard. Ooggetuigen hebben woordvoerder Van Schieveen verteld dat de bol inderdaad uiteenspatte door de vingertoppen van de man, maar van kwade wil geen sprake lijkt.

'Hij is hartstikke van slag, en we geven hem alle ondersteuning die we kunnen', zegt Schieveen. De afhandeling van het incident heeft ondanks de bezorgdheid gelijkenissen met de afhandeling van een verkeersongeval. 'We hebben gegevens uitgewisseld en moeten nu met de verzekering kijken waar we staan', aldus de woordvoerder.

'Geen leuke dag'

Niet alleen de bezoeker is geschrokken, ook het personeel van de Nieuwe Kerk 'heeft vandaag geen leuke dag gehad', zegt Van Schieveen. 'Het heeft ook enorme impact gehad op ons team'.

De kunstenaar heeft nog niet gereageerd op het 'bedrijfsongeval', dat volgens sommigen te voorkomen was als het werk beter was omheind. Dat argument doet Van Schieveen van de hand. 'Het is bij dit werk juist de bedoeling om dichtbij te komen en de eigen reflectie in de kobaltblauwe bal terug te zien', zegt hij. 'Daarnaast is de expositie door Koons zelf geopend. En hij heeft een veto over de manier waarop zijn werk wordt tentoongesteld'.

Medewerkers van de Nieuwe Kerk buigen zich vanaf maandag over de opbouw van een nieuwe expositie: de World Press Photo. Die loopt vermoedelijk geen vertraging op, en dus verwelkomt de Nieuwe Kerk vanaf zaterdag nieuwe bezoekers.