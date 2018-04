Car2go uitgebrand op basketbalveld in Slotermeer

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Een gehuurde auto is vannacht rond 2.00 uur in brand gevlogen op het Confuciusplein in Slotermeer.

Het gaat om een elektrische Smart van verhuurbedrijf Car2Go. De auto was midden op een basketbalveld neergezet, wie dat heeft gedaan is niet duidelijk.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Om 7.00 uur vanochtend stond de uitgebrande Smart nog op het basketbalveld, vermoedelijk wordt de auto later vandaag weggesleept.