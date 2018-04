Holleeder en Peter R. de Vries oog in oog in de rechtszaal

Ze kennen elkaar meer dan 25 jaar, Hij schreef al een boek over Willem Holleeder maar had het ook meerdere keren flink met hem aan de stok. Vandaag mag misdaadjournalist Peter R. de Vries zijn zegje doen in het proces tegen de topcrimineel.

De Vries werd in 2013 thuis opgezocht en bedreigd door de Heineken-ontvoerder. Toen De Vries daar aangifte van wilde doen, barstte de bom helemaal. Door de veroordeling voor de bedreiging schond Holleeder de voorwaarden van zijn vrijlating en moest hij het restant van de staf uitzitten.

Het leverde hem een nieuwe doodsbedreiging op, Holleeder zou De Vries hebben willen laten doodschieten op het moment dat hij zelf al in de cel zat. Vandaag staan de twee oog in oog in de rechtszaal, ook voor donderdag staat er een verhoor gepland.

Holleeder staat terecht voor zijn aandeel in de moordaanslagen op Cor van Hout (2003), vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Voor

