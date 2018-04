Ajax jaagt in Zuid-Amerika op nieuwe aanwinsten

De scouts van Ajax hebben de ogen en oren wijd open in Zuid-Amerika. Zo is de club volgens De Telegraaf de Argentijn Lisandro Magallan van Boca Juniors nog niet vergeten.

De zoektocht naar nieuw Zuid-Amerikaans talent kreeg twee jaar geleden een impuls met de komst van Henk Veldmate. De Groninger staat bekend als de ontdekker van Luis Suarez en heeft inmiddels met Davinson Sanchez, David Neres en de zich inmiddels goed ontwikkelende Nico Tagliafico, al een aardig lijstje binnengehaald.

Nog meer versterking

Deze week is hij in Buenos Aires om Lisandro Magallán te bekijken, zo weet de krant. Een eerdere overgang in de winterstop ketste nog af maar Ajax wil hem mogelijk alsnog graag inlijven.

Ajax is al druk bezig met het nieuwe seizoen dat met de voorronde Champions League hoogstwaarschijnlijk vroeg zal beginnen. En mogelijk heeft directeur Marc Overmars nog een exotische versterking in de hoge hoed.

Er zou een gesprek zijn geweest over Edson Alvarez, een Mexicaanse verdediger die nu nog bij CF America speelt. Eerder werden Perr Schuurs van Fortuna Sittard en Boureima Hassane Bandé van KV Mechelen gecontracteerd.