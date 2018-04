Politie gebruikte minder geweld in 2017

Agenten hebben in 2017 minder geweld gebruikt dan de jaren daarvoor.

Dat blijkt uit cijfers die de politie vandaag heeft vrijgegeven. De daling geldt zowel voor de politie in het hele land als voor de politie in Amsterdam.

Pistool, pepperspray of wapenstok

Wel zijn de cijfers hier relatief hoog, maar dat komt mede doordat ME'ers geweld afzonderlijk tellen in plaats van gezamenlijk. Ook is er in de stad een eigen registratiesysteem voor politiegeweld.

'Als je bedenkt dat de politie jaarlijks vele tientallen duizenden 'burgercontacten' per jaar heeft, dan blijft geweldgebruik incidenteel', stelt Peije de Meij, portefeuillehouder Geweld bij de politie. 'En komt het dus relatief weinig voor in het dagelijkse werk van een agent.'

Onder politiegeweld valt bijvoorbeeld het gebruik van pistool, pepperspray of wapenstok.