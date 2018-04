Treinreis van en naar Brussel half uur sneller, maar wel flink duurder

Reizigers die vandaag de internationale trein van het Centraal Station naar Brussel nemen, zijn een half uur eerder in de Belgische hoofdstad. De intercity rijdt een andere route via een stuk hogesnelheidslijn (hsl).

In plaats van 3 uur en 22 minuten, is de trein nu in 2 uur en 53 minuten in Brussel. Niet alleen is de trein sneller, er wordt ook een andere route gereden via Rotterdam en Breda. 'Voor reizigers uit Amsterdam en Schiphol levert dit een aanzienlijke reistijdwinst op', zo schrijft de NS.

Flinke prijsstijging

De trein stopt niet in Den Haag, vanuit die stad kan nog maar vier keer per dag de trein naar Brussel genomen worden, in plaats van de zestien keer eerder. Reizigersvereniging Rover is positief over de nieuwe route. De meeste reizigers van en naar Brussel komen uit Amsterdam.

Kanttekening is wel dat een treinkaartje voor de reis een stuk duurder wordt, zo schreef de Volkskrant dit weekend. De prijs van een last minute weekendretour gaat van 55 naar 94 euro. Wie minimaal een week van te voren boekt, is minder geld kwijt.